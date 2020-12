45-letni pielęgniarz z kalifornijskiego San Diego otrzymał 18 grudnia szczepionkę Pfizer przeciwko koronawirusowi. Sześć dni później wykryto u niego COVID-19 – podaje serwis ABC News.

Zdjęcie Dopiero druga dawka szczepionki gwarantuje pełniejszą ochronę przed zakażeniem /ANGELO CARCONI /PAP/EPA

Matthew W. po szczepieniu początkowo czuł się dobrze, a jedynym negatywnym objawem był ból ramienia w miejscu, gdzie wykonano zastrzyk.

Jednak kilka dni później 45-latek, który pracuje w szpitalu leczącym zakażonych koronawirusem, poczuł się źle: odczuwał nadmierne zmęczenie, bóle mięśni i dreszcze. Przeprowadzony test wykazał zakażenie COVID-19.

Specjalista od chorób zakaźnych doktor Christian Ramers z kliniki Family Health Centers w San Diego wyjaśnił przyczyny zakażenia. - To nie jest nieoczekiwany scenariusz. Z testów klinicznych szczepionki wiemy, że odporność uzyskuje się dopiero po 10-14 dniach od zaszczepienia - powiedział lekarz.

Dodatkowo pacjenci potrzebują drugiej szczepionki, by otrzymać pełną ochronę przed zakażeniem. - Pierwsza dawka daje około 50 procent odporności, dopiero po drugiej osiąga ona poziom 95 procent - przypomniał doktor Ramers.

Istnieje również prawdopodobieństwo, że Matthew W. był już zakażony koronawirusem w momencie szczepienia. COVID-19 potrzebuje nawet dwóch tygodni, by się całkowicie rozwinąć w ciele człowieka - podaje ABC News.

