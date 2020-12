Zaostrzone kontrole na granicy polsko-niemieckiej

Niemiecka policja zaostrzyła kontrole na granicy polsko-niemieckiej. Powodem są nowe przepisy dotyczące kwarantanny dla przyjeżdżających z Polski.

Zdjęcie Niemieckie landy graniczące z innymi krajami zaostrzyły ostatnio przepisy związane z kwarantanną /CHRISTOF STACHE /AFP

W graniczącej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim niemiecka policja wzmożyła kontrole drogowe. Powodem są obowiązujące w tym kraju związkowym przepisy dotyczące kwarantanny. Osoby przyjeżdżające z Polski lub innego kraju zaliczanego przez Niemcy do obszarów podwyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem muszą odbyć 10-dniową kwarantannę.

Aby być z niej zwolnionym należy przedstawić negatywny test na koronawirusa (wykonany najwyżej 48 godzin wcześniej, w języku niemieckim, angielskim lub francuskim).

Nie ma już możliwości zwolnienia z kwarantanny (bez posiadania negatywnego wyniku testu) w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godzin) lub w przypadku odwiedzin najbliższej rodziny w Polsce do 72 godzin.

Ponadto przyjazd z obszaru ryzyka należy wcześniej zgłosić i mieć przy sobie potwierdzenie takiego zgłoszenia.

Niektórzy zawracają

We wtorek, 22 grudnia, policja w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zatrzymała 786 pojazdów, aby poinformować kierowców o nowych przepisach - donosi regionalny dziennik "Nordkurier". 512 kierowców chciało nadal wyjechać, a 22 zawróciło - podał rzecznik policji.

Zrezygnowało też kilkudziesięciu kierowców jadących z Polski do Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Policja zatrzymała 274 pojazdów, 24 z nich zawróciło do Polski. Kilkanaście osób nie miało przy sobie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie przyjazdu do Niemiec.

Z kolei w ostatni weekend adwentowy policja w Mekleburgii-Pomorzu Przednim skontrolowała ponad 750 pojazdów. Co dwunasty zawrócił.

Szlaban dla turystyki zakupowej

Również inne niemieckie landy graniczące z innymi krajami zaostrzyły ostatnio przepisy związane z kwarantanną. Turystykę zakupową ukróciła także Brandenburgia.



Od 16 grudnia nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny w przypadku przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego do 24 godzin. Śladem Brandenburgii poszła Saksonia. Z kwarantanny zwolnione są osoby, które w Polsce lub Czechach przebywały nie dłużej niż 12 godzin, ale tylko z ważnego powodu. Oznacza to, że nawet krótki wyjazd na drugą stronę granicy na zakupy, po benzynę, na koncert czy mecz wiąże się z obowiązkiem izolacji.



Również w tym landzie ostrzega się przed wzmożonymi kontrolami policji.

Katarzyna Domagała-Pereira, redakcja polska DW