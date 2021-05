Grupa naukowców z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie twierdzi, że znalazła przyczynę występowania zakrzepów po szczepieniach przeciw COVID-19. To wektory adenowirusa, które przenikają do jąder komórkowych i mogą być błędnie odczytane, powodując te rzadkie schorzenia.

Wyjaśnienie przedstawione przez niemieckich badaczy pozostaje nadal hipotezą, niezbadaną jeszcze przez innych ekspertów - podkreśla brytyjski dziennik "The Guardian" dodając, że niektórzy inni naukowcy prezentują odmienne teorie dotyczące związku między szczepieniami i zakrzepami.

Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie problem dotyczy tylko szczepionek wektorowych, w których nośnikami wywołującego reakcję immunologiczną białka kolca (białka S) są adenowirusy. Z zatwierdzonych w Unii Europejskiej preparatów na tym mechanizmie opierają się szczepionki firm AstraZeneca i Johnson&Johnson.

Część adenowirusów przedostaje się do jąder komórkowych, gdzie niektóre instrukcje wytwarzania białek koronawirusa mogą zostać błędnie odczytane - tłumaczą naukowcy w artykule opublikowanym w środę na portalu Research Square, gromadzącym niezrecenzowane jeszcze artykuły naukowe. Dodają, że powstałe w ten sposób białka mogą przypuszczalnie wywołać zaburzenia krzepnięcia krwi u niewielkiej liczby osób.

"Wszystkie szczepionki na bazie mRNA (w UE są to preparaty firm Pfizer/BioNTech i Moderna - red.) powinny być bezpiecznymi produktami" - piszą badacze, który nie został jeszcze zrecenzowany przez innych naukowców.

Autorzy dodali, że wiedzą, jak zmodyfikować szczepionki wektorowe, by zwiększyć ich bezpieczeństwo.