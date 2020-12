​Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii. Opublikowano rozporządzenie

Od 22 grudnia do 6 stycznia 2021 roku będzie obowiązywać zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów.

Nowe prawo wprowadza zakaz wykonywania na polskich lotniskach i lądowiskach wpisanych do odpowiednich ewidencji lądowania cywilnych samolotów przewożących pasażerów wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Nowe przepisy przewidują ponadto przedłużenie do 6 stycznia 2021 r. obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia bieżącego roku w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Chodzi o obowiązujący do końca tego roku zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do dziewięciu państw - Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Jordanii, Armenii, Kosowa, Macedonii, Serbii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk w stanach Illinois i Nowy Jork. Na liście nie ma krajów z UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 22 grudnia.

Nowy wariant wirusa SARS-CoV-2

Wpisanie do rozporządzenia Wielkiej Brytanii ma związek z wykryciem na Wyspach nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock przekazał, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko COVID-19.

Reakcja Polski

W poniedziałek rano odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zajmował się sprawą nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że podtrzymana jest decyzja ogłoszona w nocy, że z poniedziałku na wtorek zostają wstrzymane wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski. - Lada moment wyjdzie formalne rozporządzenie w tym zakresie, które zawiesza loty z Wielkiej Brytanii do Polski - zapowiedział.

Zawieszone połączenia lotnicze

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oprócz zakażeń w Wielkiej Brytanii, dziewięć infekcji nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii.

W niedzielę Holandia i Belgia poinformowały, że zawiesiły połączenia lotnicze z Wielką Brytanią w związku z nowym wariantem koronawirusa wykrytym w tym kraju. Analogiczne kroki zapowiedziały Włochy i Austria, ograniczenia rozważają także Niemcy. Hiszpania wezwała do ogólnoeuropejskich działań.

