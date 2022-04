Koronawirus z Chin Przechodziłeś COVID-19 i nadal masz takie objawy? Po pandemii to może być kolejny kryzys

Kobieta jest pracownikiem służby zdrowia, co mogło zwiększyć szanse na kontakt z wirusem. Zakażeniu uległa mimo wcześniejszego szczepienia.

Dwie infekcje COVID-19 w ciągu miesiąca

Podczas pierwszej infekcji Hiszpanka nie miała żadnych objawów chorobowych, jednak test PCR wykazał pozytywny wynik. Niecałe trzy tygodnie później jej stan zdrowia znacząco się pogorszył - pojawiły się gorączka i kaszel, które skłoniły kobietę do wykonania testu po raz drugi.

On również dał pozytywny wynik. Szczegółowe badanie próbek pokazało, że w pierwszym przypadku doszło do zarażenia wariantem wirusa Delta, natomiast w drugim Omikronem.

Są to dwa różne szczepy, co wyklucza możliwość przechodzenia tzw. long covid. Hiszpańscy naukowcy potwierdzają, że jest to do tej pory najkrótsza znana przerwa pomiędzy infekcjami.

Wcześniejsze zakażenie koronawirusem a wariant Omikron

Jak twierdzi autorka badania dr Gemma Recio, przypadek ten pokazuje, że wariant Omikron potrafi "ominąć poprzednią odporność nabytą w wyniku naturalnej infekcji innymi wariantami lub szczepionkami".

Pojawienie się Omikronu oraz jego podwariantu BA.2 spowodowało nagły wzrost zachorowań. Jak podaje BBC, wcześniej tylko 1 proc. przypadków zakażenia SARS-CoV-2 był w Wielkiej Brytanii oznaczany jako druga infekcja. Obecnie ten wskaźnik wzrósł do 11 proc.

W większości przypadków są to pacjenci pierwotnie zakażeni wariantami Alfa lub Delta, a następnie Omikronem.

