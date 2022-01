O sporym szczęściu może mówić 9-letnia córka Alice Columbo, której matka pomogła w zdobyciu szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Włochy. Setki kilometrów dla szczepionki przeciwko COVID-19

Kobiety na co dzień mieszkają z Maidston w Wielkiej Brytanii, gdzie wprowadzono szczepienia dla dzieci poniżej 12. roku życia tylko w przypadku wyjątkowego zagrożenia życia lub słabego zdrowia.

By zaszczepić córkę, Alice postanowiła przejechać wraz z 9-latką setki kilometrów - aż do Mediolanu we Włoszech. Było to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że dziewczynka posiada również włoskie obywatelstwo, dzięki czemu mogła być zaszczepiona właśnie tam.



Jak zaznaczyła kobieta, zrobiła to, "by chronić najcenniejszą dla niej rzecz na świecie".



- Wolałam zaryzykować szczepionkę, o której wiemy sporo, niż życie z wirusem, o którym wiemy bardzo mało - dodała w rozmowie z BBC.



Reklama

Wielka Brytania. Szczepienia dzieci wciąż tylko dla 12-latków

Jak podkreślają władze Wielkiej Brytanii, informacje dotyczące szczepień dzieci w wieku 5-11 lat "zostaną podane we właściwym czasie". Wcześniej konieczna jest jednaka analiza danych. Eksperci zastrzegają przy tym, że zakażenie koronawirusem wraz z ciężkim przebiegiem choroby w tej grupie osób jest wciąż bardzo niskie.



Skutkami koronawirusa u dzieci zaniepokojona jest jednak Alice Columbo, która podkreśla, że woli zaszczepić córkę na własną rękę, niż czekać na pojawienie się u niej problemów ze zdrowiem.



- Wolę to, niż doczekanie sytuacji, w której za 10-15 lat moja córka zwróci się do mnie: "Mamo, mam problemy z sercem, mózgiem. Czemu nie zrobiłaś wszystkiego, by mnie uchronić" - argumentowała swoją decyzję obywatelka Wielkiej Brytanii.



Jak przekazała Columbo, wraz z córką wybrały się w 13-godzinną podroż samochodem do Włoch, by zminimalizować ryzyko kontaktu z innymi osobami. Kobieta dodała, że jest jej bardzo przykro w związku z obecnymi decyzjami rządu w Londynie, ponieważ "jest wielu innych rodziców, którzy również podzielają jej opinię i chcieliby zaszczepić swoje dzieci, a nie mogą tego zrobić".