Włoskie wojsko jedzie do Lombardii. Fala zgłoszeń na testy, padają rekordy

Oprac.: Jolanta Kamińska Koronawirus z Chin

Włoskie wojsko pomoże w wykonywaniu testów na koronawirusa w miasteczku Codogno w Lombardii, gdzie w lutym 2020 roku wykryto pierwszy przypadek zakażenia we Włoszech. Żołnierze jadą też do pobliskiego Lodi. Personel w punktach medycznych zmaga się tam z falą zgłoszeń na badania. We wtorek we Włoszech padł nowy rekord dobowej liczby zakażeń.

Zdjęcie Żołnierz zakładający kombinezon ochronny, przygotowuje się do testowania / AFP