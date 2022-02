Włosi zmieniają podejście do epidemii. "Zarządzanie jak grypą"

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk Koronawirus z Chin

- Nadszedł czas, by przejść do zwyczajnego zarządzania zakażeniami, tak jak to ma miejsce w przypadku grypy - ocenił włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri. W dyskusji na temat obecnego etapu pandemii podkreśla się, że uodpornionych jest już 90 procent mieszkańców tego kraju.

Zdjęcie Przechodnie w maseczkach, Rzym, grudzień 2021 / FILIPPO MONTEFORTE / AFP / AFP