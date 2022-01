Włosi przedłużają restrykcje. Maseczki na zewnątrz nadal obowiązkowe

Oprac.: Dawid Skrzypiński Koronawirus z Chin

Do 10 lutego we Włoszech przedłużono obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz; do tego dnia dalej będą też zamknięte dyskoteki. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał w poniedziałek minister zdrowia Roberto Speranza. Tym samym przedłużył przepisy wprowadzone do końca stycznia.

