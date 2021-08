Włochy: Zapowiadają protesty w sprawie przepustek COVID-19. Policja wzmacnia ochronę

Koronawirus z Chin

Na głównych dworcach kolejowych i lotniskach we Włoszech wzmocniona zostanie policyjna ochrona w związku z zapowiedzią protestów przeciwników przepustek COVID-19. Od środy będą one konieczne w pociągach, samolotach, na statkach i promach. Ponadto tylko z przepustką można będzie podróżować międzyregionalnym autobusem. Kara za jej brak podczas kontroli biletów wynosić będzie od 400 do 1000 euro.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Emanuele Perrone / Getty Images