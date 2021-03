Do końca kwietnia we Włoszech obowiązywać będą restrykcje sanitarne i wszystkie regiony będą w pomarańczowej lub czerwonej strefie obostrzeń - zdecydował rząd Mario Draghiego. Wprowadził obowiązek szczepień dla pracowników służby zdrowia i farmaceutów.

Zdjęcie Włoski premier Mario Draghi /AFP

W najnowszym dekrecie, wchodzącym w życie 7 kwietnia, utrzymany został zakaz podróży po kraju bez ważnego powodu. Dalej zabroniona będzie obsługa przy stolikach w barach i restauracjach. Zamknięte pozostaną kina, teatry, siłownie i kluby fitness, a także baseny.

W regionach, które znajdą się w czerwonej strefie, nadal będzie obowiązywał zakaz odwiedzin w domach prywatnych. Będą one dozwolone w strefach pomarańczowych, ale na tych samych zasadach, co wcześniej - tylko maksimum dwie osoby dorosłe, ewentualnie z dziećmi do lat 14 i jedynie raz dziennie.

Rząd zdecydował jednocześnie, że jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna i postęp kampanii szczepień, możliwe będzie przywrócenie żółtych stref łagodniejszych restrykcji.

Wprowadzili obowiązek szczepień

Najważniejszą nowością w nowym dekrecie jest nałożenie na wszystkich pracowników służby zdrowia i aptek obowiązku zaszczepienia się przeciw koronawirusowi. To wynik wcześniejszych informacji o przypadkach zakażeń powodowanych w szpitalach i ośrodkach medycznych przez przeciwników szczepień wśród medyków, stanowiących ułamek personelu. W przypadku odmowy pracownicy ci będą odsyłani do innych zadań zawodowych i muszą liczyć się z obniżką zarobków.