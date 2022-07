Włochy: Sto razy więcej przypadków koronawirusa niż rok temu

Oprac.: Wiktor Kazanecki Koronawirus z Chin

Sto razy więcej zakażeń koronawirusem niż w zeszłym roku w tym samym czasie notuje się obecnie we Włoszech - ogłosiła w czwartek krajowa agencja do spraw regionalnych oddziałów służby zdrowia. Jak ponadto obliczono, liczba hospitalizowanych w związku z COVID-19 jest cztery razy wyższa niż na początku lipca 2021 roku. W związku z wzrostami zakażeń lekarze apelują do włoskiego zespołu Maneskin, by odwołał planowany wielki koncert w Rzymie.

Zdjęcie Służby walczące z pandemią koronawirusa; zdj. ilustracyjne / GRZEGORZ DEMBINSKI/POLSKA PRESS / East News