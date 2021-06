Włochy: Rekordowo niski odsetek pozytywnych wyników testów na COVID-19

Wskaźnik pozytywnych wyników testów na obecność COVID-19 spadł do poziomu 0,3 proc - podało włoskie ministerstwo zdrowia. To rekordowy wynik. Tak niskich statystyk nie było we Włoszech od początku pandemii. Ostatniej dobry w niemal połowie regionów nie przybyło zgonów.

Zdjęcie Testy na koronawirusa / AFP