Włochy: Protesty przeciwko przepustkom covidowym dla pracowników

Koronawirus z Chin

Warunkiem wejścia do miejsca pracy we Włoszech jest okazanie tzw. Green Pass, wystawianego na podstawie szczepienia, wyleczenia z COVID-19 lub negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. W piątek rano doszło do pierwszych protestów. W całym kraju zmobilizowały się siły porządkowe, by nie dopuścić do paraliżu i blokad.

Zdjęcie Pierwsze protesty przeciw obowiązkowi przepustki Covid-19 w miejscach pracy / LUCA ZENNARO / PAP/EPA