Włochy: Prawie cztery tysiące niezaszczepionych pielęgniarek i pielęgniarzy zawieszonych

Oprac.: Paulina Sowa Koronawirus z Chin

3800 pielęgniarek i pielęgniarzy zostało zawieszonych w obowiązkach we Włoszech. Powodem było to, że odmówili zaszczepienia się przeciw koronawirusowi - poinformowała we wtorek naczelna izba tej grupy zawodowej. Osoby zawieszone stanowią 0,85 procent personelu pielęgniarskiego.

Zdjęcie Koronawirus we włoskim szpitalu / ANDREAS SOLARO / AFP / AFP