Włochy: Pracownicy bez ważnego certyfikatu covidowego zostaną pozbawieni wypłaty

Nowe przepisy mają wejść w życie w połowie października. Na ich podstawie we wszystkich miejscach pracy we Włoszech będzie obowiązywał wymóg posiadania przepustki COVID-19, wystawianej na podstawie szczepienia, wyleczenia z zakażenia koronawirusem lub negatywnego wyniku testu. To działania rządu, które mają na celu przeciwdziałanie czwartej fali pandemii - informuje Reuters.

Zgodne z nowymi regulacjami każdy pracownik, który nie przedstawi ważnego świadectwa zdrowia, zostanie zawieszony bez wynagrodzenia. Pracodawca nie będzie jednak miał możliwości zwolnić pracownika.

Sankcje dla pracowników i pracodawców

Osoby, które zignorują ten przepis i mimo wszystko pojawią się w pracy, zostaną ukarane grzywną w wysokości od 600 do 1500 euro (2700 zł - 6800 zł). Sankcja dla pracodawców wyniesie 400-1000 euro.

We Włoszech w pełni zaszczepionych jest 75 procent osób w wieku powyżej 12 lat. Dotychczas przepustkę sanitarną musieli posiadać wszyscy pracownicy szkół.