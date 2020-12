W Brescii w Lombardii odkryto "włoską odmianę" koronawirusa, która być może jest prekursorem tej angielskiej - ogłosił prezes krajowego stowarzyszenia wirusologii Arnaldo Caruso. Jak wyjaśnił agencji Adnkronos, ten wariant krążył w Italii już w sierpniu.

Zdjęcie Boże Narodzenie w Rzymie w czasie lockdownu. /ANGELO CARCONI /PAP/EPA

Szerząca się od lata włoska odmiana Sars-CoV-2 jest "bardzo podobna do osławionego angielskiego wariantu", odkrytego we wrześniu i go "poprzedza" - stwierdził profesor Caruso, dziekan wydziału mikrobiologii i mikrobiologii klinicznej na uniwersytecie w Brescii oraz dyrektor laboratorium w tamtejszym szpitalu.

Reklama

Wirusolog zaznaczył, że włoska odmiana została wykryta przypadkowo podczas obserwacji utrzymującej się nietypowej infekcji u pacjenta, który chorował na COVID-19 w kwietniu. Jak dodał, także po tym, gdy wyzdrowiał, testy robione mu począwszy od sierpnia zawsze dawały wynik pozytywny wskazujący na dużą ilość wirusa.

- W listopadzie postanowiliśmy przeprowadzić sekwencjonowanie wirusa, by ustalić, dlaczego się utrzymuje i ku naszemu zdumieniu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że zidentyfikowaliśmy nową odmianę, podobną, ale nie identyczną jak angielska, która zaczynała też krążyć we Włoszech - powiedział włoski wirusolog.

Następnie podkreślił: - Wtedy przeprowadziliśmy sekwencjonowanie także próbki od tego pacjenta uzyskanej w sierpniu, odkrywając, że już wtedy odmiana była obecna ze wszystkimi swoimi mutacjami.

Naukowiec odnotował, że badania przeprowadzone na uczelni medycznej Campus Biomedico w Rzymie wskazują na to, że nowy włoski wariant koronawirusa powstał na początku lipca.

Profesor Arnaldo Caruso został zapytany o to, czy możliwe jest to, że szczepionka przeciwko koronawirusowi nie będzie skuteczna w przypadku włoskiej odmiany. Jego zdaniem teoretycznie szczepionka powinna być skuteczna, gdyż preparat wywołuje "kompleksową reakcję" na różne obszary białka Spike koronawirusa. Stwierdził następnie, że wkrótce nauka uzyska dającą pewność odpowiedź w tej kwestii również dzięki badaniom osób zaszczepionych. Wirusolog zapewnił, że jest optymistą.

***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !