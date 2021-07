W ogłoszonym raporcie Instytut poinformował, że od 1 lutego do 21 lipca zanotowano 423 zgony osób w pełni zaszczepionych. Średnia ich wieku wynosi 88 lat. Stanowią oni 1,2 proc. wszystkich zmarłych zakażonych SARS-CoV-2, których było w tym czasie ponad 35 tysięcy.

Eksperci Instytutu wyjaśnili, że wybrali do analizy okres począwszy od 1 lutego, bo wtedy minęło pięć tygodni na dokończenie szczepień od momentu ich rozpoczęcia w kraju.





Ponad 4,5 tys. zakażeń

Najnowsze dane włoskiego ministerstwa zdrowia z ostatniej doby to 24 następne zgony na Covid-19 i 4522 kolejne przypadki zakażeń wykryte w około 242 tys. testów.



Rejestr zmarłych z Covid-19, prowadzony od lutego 2020 roku, wzrósł do 127 995.



Do szpitala trafiło 106 następnych osób, w tym 7 na intensywną terapię. Według oficjalnych danych obecnie we Włoszech jest około 70 tys. zakażonych koronawirusem.