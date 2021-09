Włochy: Obowiązek przepustki covidowej dla wszystkich pracowników szkół

Nowe przepisy we Włoszech. W środę wchodzi w życie obowiązek posiadania przepustki COVID-19 przez wszystkich pracowników szkół. Pierwsza okazja do ich przestrzegania i sprawdzenia - jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego - to trwające egzaminy poprawkowe.

Zdjęcie Włoscy uczniowie w sali gimnastycznej przerobionej na klasę / LaPresse/Associated Press/East News / East News