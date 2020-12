Przypadek zakażenia we Włoszech nową odmianą koronawirusa potwierdzono u osoby z Loreto, która nie miała żadnych kontaktów bezpośrednich z Wielką Brytanią - podały media w regionie Marche. Zakażona osoba jest w izolacji.

Zdjęcie Pracownice włoskiej służby zdrowia /TIZIANA FABI/AFP /AFP

Dziennik "Corriere Adriatico" wyjaśnił, że zakażenie wykryto u osoby poddanej testowi na obecność koronawirusa z powodu objawów silnego przeziębienia. Obecnie osoba ta przebywa w izolacji z całą rodziną.



Reklama

W niedzielę zakażenie nową odmianą koronawirusa wykryto u kobiety, która przyleciała z Wielkiej Brytanii na rzymskie lotnisko Fiumicino. Nie ma ona objawów i czuje się dobrze.



***



Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!