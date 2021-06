To kolejny w ostatnim czasie krok podjęty przez lokalne władze medyczne we Włoszech przeciwko pracownikom służby zdrowia, którzy są antyszczepionkowcami. Zauważa się przy okazji, że ruch ten w Górnej Adydze jest mocno zakorzeniony.

Według danych, przedstawionych wcześniej przez władze, w całym kraju nie zaszczepiło się około 45 tysięcy osób zatrudnionych w placówkach służby zdrowia, także w pionie administracyjnym.

Dotychczas wykonano we Włoszech ponad 51 milionów szczepień. Zakończyło się 18,5 mln osób, czyli 34 procent ludności.Środowy bilans epidemiczny resortu zdrowia z minionej doby to 24 zgony na Covid-19 i 776 następnych zakażeń koronawirusem, wykrytych w 185 tys. testów.

Pozytywny wynik dało 0,4 proc. z nich. Łączny bilans zmarłych wzrósł we Włoszech do 127 566. Liczba obecnie zakażonych koronawirusem spadła do 50 tysięcy.