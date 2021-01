Prawie 50 tysięcy osób zmarło we Włoszech podczas drugiej fali pandemii od października do stycznia, w tym jedna piąta w Lombardii - poinformował krajowy Instytut Służby Zdrowia. Średnia wieku osób zmarłych w związku z COVID-19 to 83 lata.

Według zawartych w raporcie danych Instytutu w pierwszej fazie pandemii od lutego do maja zmarły ponad 34 tysiące osób.

W fazie przejściowej od czerwca do września, gdy doszło do spadku liczby zakażeń, zanotowano prawie dwa tysiące zgonów.

Regionem Włoch najbardziej dotkniętym przez pandemię jest Lombardia, gdzie w ciągu prawie roku zmarły ponad 26 tysiące osób, czyli jedna trzecia wszystkich. W pierwszej fazie kryzysu odsetek zgonów wynosił tam 47 procent, a w drugiej około 20 procent.

Średnia wieku zmarłych na COVID-19 to 83 lata

Na kolejnych miejscach pod względem liczby zgonów w wyniku COVID-19 są Emilia-Romania i Wenecja Euganejska.

Ponadto w raporcie Instytutu zauważono, że średnia wieku zmarłych na COVID-19 - 83 lata - jest o ponad 30 lat wyższa od średniej wieku tych, którzy zakazili się koronawirusem - 48 lat.

3,1 procent zmarłych nie miało żadnych chorób współistniejących, 12 procent - jedno schorzenie, 18 procent - dwa, a dwie trzecie ofiar śmiertelnych miało trzy choroby lub więcej.

Najczęstszym powikłaniem była niewydolność oddechowa.