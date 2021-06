Z raportu wynika, że w ubiegłym roku we Włoszech zmarło blisko 750 tys. osób, o 100 tys., czyli 15 procent więcej niż wynosi średnia pięć lat przed pandemią.

Największy procentowo wzrost zgonów zanotowano na północy kraju w Piemoncie, Lombardii, Dolinie Aosty i Trydencie.

W przedziale wiekowym od 65 do 80 lat co piąty zgon spowodowany był koronawirusem. 57 procent ofiar to mężczyźni.

Apogeum w Italii

Od początku pandemii we Włoszech z powodu zakażenia koronawirusem zmarło ponad 126 tys. osób. W apogeum, 28 marca ubiegłego roku, zanotowano ponad 900 zgonów. W środę było ich 77.

Reklama

Z danych wynika, że po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki ryzyko śmierci z powodu zakażenia zmniejsza się o 95 procent.