Ponadto na mocy przepisów przy jednym stoliku w restauracji mogą usiąść maksymalnie cztery osoby.

Przepustka też w pociągach i autobusach

Sycylia jest na ostatnim miejscu wśród regionów pod względem liczby zaszczepionych. Jednocześnie notuje się tam wysoki wskaźnik 200 przypadków zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców.



Od środy w całym kraju rozszerzony zostanie wymóg okazywania przepustek Covid-19. Tylko z tzw. Green Pass można będzie wsiąść do samolotu, pociągu dużej prędkości i Intercity oraz dalekobieżnych autobusów. Obecnie przepustka sanitarna wymagana jest przy wstępie do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, muzeów, zabytków, kin, teatrów, na basen, do siłowni i parków rozrywki.

Reklama

Koronawirus we Włoszech

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że minionej doby zanotowano we Włoszech 53 zgony na Covid-19 i ponad 4250 następnych przypadków koronawirusa, wykrytych w 109 tysiącach testów.

Bilans zmarłych wzrósł do 129 146.

W szpitalach przebywa około 4900 osób, w tym 548 na intensywnej terapii.

Oficjalna liczba obecnie zakażonych wynosi 141 tysięcy.