- Prosimy lekarzy o przekonanie tych niezdecydowanych - oświadczył szef resortu zdrowia. Odnosząc się do gwałtownej manifestacji przeciwników przepustki sanitarnej w sobotę w Rzymie, Speranza stwierdził: - Jest mała część sprawców przemocy, a wiele osób tylko się boi.

Chaos przed wejściem do pracy

Apel do lekarzy minister wystosował na dwa dni przed wejściem w życie obowiązku posiadania przepustki COVID-19 we wszystkich miejscach pracy w kraju. Wystawiana jest na podstawie szczepienia, wyleczenia z koronawirusa lub negatywnego wyniku testu z ostatnich 48 godzin.

Około 3 milionów osób będzie musiało poddawać się regularnym testom, by wejść do miejsca pracy. Wyrażane są obawy, że w piątek może dojść do chaosu przy wejściu do wielu zakładów pracy w związku z kontrolami tzw. Green Pass.

Prawie 3 tys. zakażonych

Środowe dane o przebiegu epidemii to 37 zgonów na Covid-19 i ponad 2770 zakażeń wykrytych w prawie 280 tysiącach testów. To oznacza, że 1 procent badań dało wynik pozytywny.

Zmarło już 131 421 osób.

W szpitalach przebywa obecnie około 2900 zakażonych, w tym 367 na intensywnej terapii. Szacuje się, że koronawirusa ma teraz ponad 80 tysięcy osób.