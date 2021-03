Brytyjski wariant koronawirusa stanowi prawie dwie trzecie zakażeń w Lombardii. Jego odsetek wzrósł ostatnio dwukrotnie - poinformowały władze tego włoskiego regionu. W Brescii po raz pierwszy w kraju wykryto nigeryjską odmianę wirusa.

Kolejne mutacje "budzą niepokój, bo mogą okazać się oporne wobec dostępnych obecnie szczepionek" - przyznał prezes włoskiego stowarzyszenia wirusologii i dyrektor laboratorium mikrobiologii szpitala w Brescii Arnaldo Caruso.

Brescia ze względu na duży wzrost liczby zakażeń została ogłoszona niedawno pomarańczową strefą podwyższonych restrykcji.

Ministerstwo zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zanotowano w kraju 343 zgony na COVID-19 i 17 083 nowe zakażenia. To oznacza wzrost zmarłych i dalszych infekcji w porównaniu z poniedziałkiem.

Zaszczepiono 4,5 miliona osób

W ciągu 24 godzin wykonano prawie 336 tysięcy testów, dwa razy więcej niż poprzedniej doby.

Liczba zgonów wzrosła od początku pandemii we Włoszech do 98 288. Do tej pory wykryto 2,9 miliona przypadków koronawirusa, ponad 2,4 mln osób jest już wyleczonych. Obecnie zakażonych jest co najmniej 430 tysięcy osób.

Zaszczepiono dotąd 4,5 miliona osób, z których 1,4 mln otrzymało już dwie dawki.

