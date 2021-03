​Włochy: Kot zakażony brytyjskim wariantem koronawirusa

Wykryto przypadek zakażenia brytyjskim wariantem koronawirusa u kota - poinformowali naukowcy z Piemontu. Infekcję stwierdzono 10 dni po tym, gdy COVID-19 potwierdzono u właścicieli zwierzęcia. To pierwszy taki przypadek we Włoszech.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Obecność brytyjskiego wariantu wykrył Instytut Eksperymentalnej Profilaktyki Zoologicznej z Turynu.

Jak poinformował, zakażony jest ośmioletni kot domowy, u którego pojawiły się objawy choroby układu oddechowego po wykryciu koronawirusa u jego właścicieli.

Według naukowców obecnie we Włoszech dominuje brytyjski wariant patogenu. Stanowi on co najmniej 54 procent wszystkich zakażeń.