Jak podano w poniedziałek, od połowy października do połowy listopada zakaziło się ponad 2700 medyków. Wcześniej było to średnio 1300 osób miesięcznie, a we wrześniu mniej niż tysiąc. Rośnie zatem liczba zakażeń w grupach zawodowych, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 na początku roku. 82 proc. obecnie zakażonych to personel pielęgniarski.

Obecnie trwają szczepienia medyków trzecią dawką. Grupy osób zakwalifikowanych do niej są sukcesywnie rozszerzane. W stołecznym regionie Lacjum rozpoczną się w tym tygodniu zapisy na szczepienia trzecią dawką osób w wieku ponad 40 lat. Po dwóch dawkach we Włoszech jest ponad 84 proc. ludności.



COVID-19 we Włoszech - ponad 120 tys. zakażonych

Poniedziałkowe dane Ministerstwa Zdrowia to 44 zmarłych na COVID-19 i ponad 5100 następnych zakażeń stwierdzonych w 248 tys. testów. 2 proc. z nich dało wynik pozytywny. W szpitalach przebywa ponad 4200 chorych, w tym 475 na oddziałach intensywnej terapii. Obecnie zakażonych jest ponad 120 tys. osób.



Resort zdrowia w wydanym okólniku zalecił, aby do taksówki wsiadało maksimum dwóch pasażerów, jeśli nie należą do jednej rodziny. Ponadto, jak dodano, należy unikać zajmowania miejsca obok kierowcy.

