Włochy: Dostała sześć dawek szczepionki. Nie ma przepustki

W maju omyłkowo podano jej sześć dawek szczepionki Pfizera. Mimo to, studentka z Toskanii nie dostanie unijnej przepustki, uprawniającej do podróży i wejścia do wielu miejsc publicznych. Kobieta nie będzie mogła także wrócić na uniwersytet. - Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności - mówi.

Zdjęcie Szczepienia we Włoszech/Zdj. ilustracyjne / LaPresse/Associated Press / East News