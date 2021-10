W wywiadzie dla środowego dziennika "La Stampa" Brusaferro, który jest rzecznikiem komitetu doradców rządu, wyjaśnił: "Zbiorowa odporność rozumiana jako poziom uodpornienia, który wyzerowuje krążenie wirusa, nie jest celem, jaki możemy sobie postawić w przypadku SARS-CoV-2".

Ekspert zapowiedział, że jeśli krzywa zakażeń będzie dalej spadać w następnych tygodniach, to rozważy się w kraju możliwość złagodzenia restrykcji przeciwepidemicznych.



Obecnie są one najbardziej surowe w Europie: przepustka COVID-19 wymagana jest we wszystkich miejscach pracy, a także w placówkach kultury, obiektach sportowych, na dyskotekach i w zamkniętych salach barów oraz restauracji, na zbiorowych imprezach.



Reklama

Włochy: Potrzebne maseczki i dystans

Odnosząc się do wysokiego wzrostu zakażeń notowanego w Wielkiej Brytanii Brusaferro stwierdził, że "to potwierdza, że nie wystarcza wyszczepienie jako ochrona immunologiczna"



- Potrzebne jest zachowanie środków w celu ograniczenia zakażeń, jak stosowanie maseczek i dystansu - dodał.



We Włoszech po dwóch dawkach szczepionki jest 81 procent ludności.