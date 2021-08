Włochy: Do wielu miejsc tylko z paszportem covidowym

Koronawirus z Chin

Od piątku we Włoszech bez certyfikatu covidowego nie można wejść m.in. do barów, restauracji, lodziarni, basenów, siłowni, muzeów, kin, parków rozrywki, kasyn, term, nie można też uczestniczyć w targach. Za brak przepustki w jednym z takich miejsc grozi kara do 400 euro. Lokale, które zignorują przepisy i nie będą sprawdzać certyfikatów, mogą zostać czasowo zamknięte.

Zdjęcie Turyści we Włoszech / Jin Mamengni/Xinhua News / East News