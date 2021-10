Dziennik wydawany w regionie Emilia-Romania poinformował, że hospitalizowani mieszkańcy miejscowości Longiano byli pacjentami miejscowego lekarza pierwszego kontaktu, który został zawieszony w pełnieniu obowiązków, ponieważ odmówił zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Wymóg ten dotyczy pracowników służby zdrowia.

Jednak według gazety "Corriere Romagna" to nie lekarz poradził rodzeństwu w wieku 60-70 lat i 90-letniej matce, by się nie szczepić.



Ciężki stan jednej z sióstr

Doradcą okazał się zaufany monter anten satelitarnych. Podczas rozmowy w trakcie swej pracy przekonał całą rodzinę, by poczekała z zaszczepieniem się i wcześniej dowiedziała się więcej, jak rozwija się pandemia koronawirusa i jakie są efekty uboczne szczepionki.

Wkrótce potem cała rodzina zakaziła się. Stan jednej z sióstr, przebywającej na intensywnej terapii, jest ciężki; konieczna była intubacja.



We Włoszech w pełni zaszczepionych jest 80 procent ludności w wieku powyżej 12 lat.



Najnowszy bilans epidemii w kraju to 39 kolejnych zgonów na COVID-19 w ciągu ostatniej doby i ponad 3200 nowych przypadków zakażeń.

