Włochy: Burmistrz zachęca do szczepień. Chodzi od drzwi do drzwi

Koronawirus z Chin

- Jestem gotów chodzić od domu do domu, by zrozumieć jako burmistrz i jako lekarz, dlaczego część ludności dotąd nie otrzymała szczepionki - mówi burmistrz miasteczka Custonaci na Sycylii, który odwiedza mieszkańców i zachęca do przyjęcia preparatu. W tym rejonie włoskiej wyspy zaszczepionych jest mniej niż 60 proc. ludności, czyli poniżej średniej w kraju.

Zdjęcie Burmistrz odwiedza mieszkańców i pyta, czy się zaszczepili / Google Street View / materiał zewnętrzny