Izba Lekarska z Rzymu wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec 13 lekarzy, którzy w mediach społecznościowych i w telewizji przekonywali, że COVID-19 nie istnieje.

Wśród lekarzy, wobec których otwarto postępowanie, są zwolennicy poglądów, że "COVID-19 nie istnieje" albo że "jest jak grypa", a także antyszczepionkowcy.

Szef rzymskiej Izby Lekarskiej Antonio Magi powiedział w poniedziałek Ansie, że takie postępowanie nie będzie tolerowane. Poinformował, że kroki dyscyplinarne zastosowano już wobec 10 lekarzy. Wobec trzech, dodał, postępowanie jeszcze jest prowadzone.

