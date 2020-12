Wielka Brytania osiągnęła porozumienie z Francją w sprawie przywrócenia ruchu przez kanał La Manche - poinformował brytyjski minister transportu Grant Shapps. Jego szczegóły ma przedstawić jeszcze we wtorek wieczorem.

Zdjęcie Kolejki w Dover /AFP

"Dobry postęp dzisiaj i porozumienie z francuskim rządem w sprawie granic. Przekażemy dziś wieczorem aktualne informacje przewoźnikom, ale przewoźnicy nadal nie mogą jechać do (hrabstwa) Kent" - napisał Shapps na Twitterze.

W związku z nową odmianą koronawirusa, która rozprzestrzenia się w Anglii, w niedzielę Francja zamknęła granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii na 48 godzin, przy czym nie dotyczy to tylko ruchu pasażerskiego, ale też transportu towarów.

Skutkiem tego są ogromne korki przy dojeździe do Dover, gdzie znajduje się port promowy oraz wjazd do tunelu pod kanałem La Manche. We wtorek po południu liczba ciężarówek czekających na możliwość wyjazdu z Wielkiej Brytanii osiągnęła 3000.