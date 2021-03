Władimir Putin zaszczepił się przeciwko COVID-19

Prezydent Rosji zaszczepił się przeciwko COVID-19 i czuje się dobrze - poinformowała agencja RIA, powołując się na przedstawicieli Kremla.

Zdjęcie Władimir Putin /PAP/EPA/ALEXEI DRUZHININ / KREMLIN POOL/SPUTNIK / POOL /PAP/EPA

Informacja o zaszczepieniu Putin pojawiła się w czasie gdy Rosja próbuje zachęcić więcej obywateli do tego by przyjęli wakcynę - relacjonuje Reuters.

Przedstawiciele władz wyjaśnili, że nie zamierzają podawać do wiadomości publicznej, którego preparatu użyto do zaszczepienia głowy państwa. Jest to działalnie celowe. Poinformowano tylko, że Putin zaszczepił się preparatem produkcji rosyjskiej.



