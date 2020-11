- Koronawirusy przenoszone przez nietoperze spowodują więcej epidemii - przekonuje Shi Zhengli cytowana przez serwis mirror.co.uk.

Zdjęcie Shi Zhengli /AFP

17 listopada 2019 roku koronawirusem SARS-CoV-2 zakaził się 55-letni mieszkaniec prowincji Hubei. Naukowcy są zgodni, że jest to pierwsza osoba chora na COVID-19.

Reklama

Kod genetyczny nowego koronawirusa odkryła Shi Zhengli z zespołem badawczym.

Dokładnie rok od tego odkrycia wirusolożka ostrzega przed kolejnym niebezpieczeństwem.

56-latka przekonuje, że migracja ludności wpływa na wzrost ryzyka powstania nowych chorób, a wybuch pandemii w Wuhan był jedynie sygnałem ostrzegawczym. Według wirusolożki w przyszłości będzie dochodziło do podobnych zdarzeń.

- To, co odkryliśmy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Koronawirusy przenoszone przez nietoperze spowodują więcej epidemii i musimy je znaleźć, zanim one znajdą nas - mówi Zhengli cytowana przez serwis mirror.co.uk.

- Chciałabym zaapelować do międzynarodowej społeczności o wzmocnienie współpracy w zakresie badań nad pochodzeniem nowych wirusów. Mam nadzieję, że naukowcy na całym świecie będą współpracować - dodaje.

Zhengli przekonuje, że jedynie międzynarodowa współpraca może zapobiec nawrotowi podobnych epidemii.



Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach