Wielka Brytania została w środę pierwszym krajem na świecie, który zatwierdził szczepionkę przeciwko COVID-19 koncernu AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego - poinformował brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

Zdjęcie Brytyjski rząd zatwierdził szczepionkę koncernu AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego /123RF/PICSEL

- Rząd przyjął dziś zalecenie Agencji ds. Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA), aby zezwolić na stosowanie szczepionki przeciwko Covid-19 Uniwersytetu Oksfordzkiego/AstraZeneca - oświadczył szef resortu zdrowia. Podkreślił, że dzięki temu jego kraj ma szansę na wyjście do wiosny z pandemii koronawirusa.

Reklama

Wielka Brytania była również pierwszym krajem świata, który dopuścił do stosowania szczepionkę przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech. Do 24 grudnia pierwszą dawkę tego preparatu otrzymało 600 tys. osób.

Szczepionka Uniwersytetu Oksfordzkiego/AstraZeneca jest tańsza i łatwiejsza w dystrybucji, bowiem nie wymaga przechowywania w bardzo niskiej temperaturze. Brytyjski rząd zawarł umowę na zakup 100 mln dawek tej szczepionki, a media na Wyspach donoszą, że jej podawanie mogłoby się rozpocząć 4 stycznia.

We wtorek w Wielkiej Brytanii znów zanotowano rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem. W ciągu poprzedniej doby wykryto 53 135 przypadków i stwierdzono 414 zgonów osób zainfekowanych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Program "Raport": Rok pandemii. 2020 przechodzi do historii Polsat News

---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link: GRAM o duże pieniądze już teraz!