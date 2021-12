Do zdarzenia doszło 26 listopada. W nocy 53-letni Hayden Brown zakradł się pod centrum szczepień w Lowestoft Road w Gorleston i wstrzyknął klej w dziurkę od klucza.

W związku z tym zdarzeniem nie można było otworzyć drzwi do centrum, a 504 pacjentów, którzy mieli otrzymać dawkę przypominającą tamtego dnia, nie otrzymało szczepionki. - Wiele z tych osób jest w podeszłym wieku. Ta sytuacja wywoła wielki niepokój u tych, którzy zdecydowali się na szczepienie, a nie mogli go przyjąć - powiedział BBC komisarz Nathan Clark z policji w Nortfolk.

Reklama

Oskarżenie dla 53-latka

Podejrzany został zatrzymany cztery dni po zdarzeniu. - Brown został aresztowany 30 listopada po tym, jak został zidentyfikowany dzięki nagraniom z kamer. Zostały one zainstalowane w tym miejscu po dwóch poprzednich incydentach - poinformowali policjanci z Nortfolk. 53-latek został oskarżony o wyrządzenie szkód i naruszenie porządku publicznego.



Mężczyzna przyznał się do zarzutów oraz do posiadania marihuany, którą znaleziono w jego domu podczas aresztowania. Hayden Brown spędzi najbliższe 12 tygodni w więzieniu.