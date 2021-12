Spośród tych 92 nowych przypadków, 75 potwierdzono w Anglii, 16 - w Szkocji, a jeden w Walii. Łącznie w Anglii wykryto już 104 zakażenia wariantem Omikron, w Szkocji - 29, w Walii nowo wykryty jest pierwszym, a Irlandia Północna pozostaje jedyną częścią kraju, w której jak na razie nie stwierdzono ani jednego zakażenia nowym wariantem koronawirusa.

Wcześniej, zanim jeszcze zaktualizowano statystyki o nowe przypadki, UKHSA podała, że ponad połowa zakażeń wariantem Omikron w Anglii została wykryta u osób, które były w pełni zaszczepione. Spośród 22 znanych przypadków zakażenia przed 30 listopada, 12 dotyczyło osób, które były zaszczepione dwoma dawkami, a kolejne dwa - osób, które przynajmniej cztery tygodnie wcześniej przyjęły pierwszą dawkę. Kolejne sześć osób było niezaszczepione, a status dwóch jest nieznany.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

W piątek poinformowano także, że w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii stwierdzono 50 584 zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 143 zgony z powodu COVID-19. W przypadku zakażeń jest to spadek o prawie 3,5 tys. w stosunku do poprzedniego dnia, jednak tamten bilans był najwyższym od połowy lipca i jest to drugi kolejny dzień, gdy przekracza on 50 tys. Natomiast liczba nowych zgonów jest o dwa wyższa od czwartkowej, ale o 17 niższa od bilansu z poprzedniego piątku.

Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono prawie 10,38 mln infekcji, które spowodowały śmierć 145 424 osób.