Nawet 10 tysięcy ciężarówek dziennie kursuje w okresie przedświątecznym pomiędzy brytyjskim Dover i francuskim Calais. Teraz, w związku z 48-godzinnym zamknięciem granic przez władze w Paryżu, tiry nie mogą opuścić terenu Wielkiej Brytanii. Wiele z nich utknęło w długim korku, a władze i handlowcy ostrzegają o "poważnych zakłóceniach" w ruchu drogowym.

Zdjęcie Korek spowodowany decyzją o zamknięciu granic dla ruchu towarowego /NEIL HALL /PAP

Wstrzymany ruch lotniczy, zamknięcie granic powietrznych i obowiązkowe kwarantanny dla osób przybywających z jej terenu. Tak Europa reaguje na pojawiające się informacje o nowym, bardziej zaraźliwym, szczepie koronawirusa w Wielkiej Brytanii.

Ale niektóre kraje zdecydowały się na jeszcze bardziej radykalne środki. Po posiedzeniu rady obrony i bezpieczeństwa narodowego rząd Francji ogłosił dwudniowy zakaz wjazdu dla osób podróżujących z Wielkiej Brytanii. W wyjątkach nie ujęto kierowców dostarczających towary. Dostawcy nie mogą przeprawić się drogą morską, zablokowany został także Eurotunel i ruch kolejowy prowadzony przez Eurostar.

W czasie obowiązywania zakazu mają zostać przeprowadzone konsultacje pomiędzy państwami Unii Europejskiej, w trakcie których rządy chcą wypracować wspólne stanowisko w sprawie działań dotyczących transportowych połączeń z Wielką Brytanią.

Kierowcy w gigantycznych korkach

Sytuacja jest szczególnie uciążliwa ze względu na okres przedświąteczny, podczas którego pomiędzy Francją i Wielką Brytanią kursuje blisko 10 tysięcy ciężarówek. Teraz utknęły one w gigantycznych korkach w hrabstwie Kent i jego okolicach.

- Kierowcy tkwią na parkingach dla ciężarówek bez toalet. Żaden kierowca nie chce teraz dostarczać towarów do Wielkiej Brytanii, więc dojdzie tam do wyczerpania zapasów towarów - powiedziała Vanessa Ibarlucea, rzeczniczka Francuskiej Federacji Transportu Drogowego, cytowana przez Reuters.

Istnieją także obawy o to, że znajdująca się w ciężarówkach świeża żywność, która miała trafić do Europy, zgnije. - Dzisiejsze zawieszenie ruchu towarowego z Wielkiej Brytanii do Francji może spowodować poważne zakłócenia w dostawach świeżej żywności na Boże Narodzenie do Wielkiej Brytanii - oraz w eksporcie brytyjskiej żywności i napojów - powiedział BBC w niedzielę dyrektor generalny Food and Drink Federation, Ian Wright. - Rząd musi bardzo pilnie przekonać rząd francuski do zwolnienia przewozu towarów z zakazu ruchu - podkreślił.

Francja poszła "nieco dalej"

- Różnica polega na tym, że Francuzi poszli nieco dalej i powiedzieli, że przewoźnicy również nie powinni przekraczać granicy - podczas gdy wszystkie inne kraje zezwoliły na to - wyjaśnił w rozmowie ze Sky News Grant Shapps, pełniący od 24 lipca 2019 roku rolę ministra transportu w rządzie Borisa Johnsona. - Teraz jestem w kontakcie z moim odpowiednikiem we Francji i upewnimy się, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby to wznowić - i faktycznie Francuzi powiedzieli nam, że chcą jak najszybciej ponownie uruchomić transport - dodał.

Shapps podkreślił jednocześnie, że nie będzie problemu z dostawami szczepionek. Przybywają one do Wielkiej Brytanii w kontenerach, nie towarzyszy im kierowca, ani jakikolwiek inny przewoźnik. Zapewnił także, że kraj posiada odpowiednie zapasy, więc zakłócenia nie będą miały żadnego realnego wpływu na przeprowadzany program szczepień.

Decyzję Francji określił mianem "nieco zaskakującej", jednocześnie wyrażając opinię o nieskuteczności takich działań. W jego ocenie zarówno cała Wielka Brytania, jak i inne państwa, będą się wkrótce musiały zmierzyć z falą nowej odmianą koronawirusa, która została wykryta na terenie południowo-wschodniej Anglii.

