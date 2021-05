W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii zanotowano zaledwie jeden zgon z powodu COVID-19, co jest najniższym bilansem od 30 sierpnia 2020 r. - podał w poniedziałek brytyjski rząd. Liczba podanych szczepionek przeciw COVID-19 przekroczyła tymczasem 50 mln.

Reklama

Zdjęcie Londyn, zdjęcie ilustracyjne /Tolga AKMEN / AFP /AFP

Wprawdzie bilanse zgonów dotyczące weekendów, czyli podawane w niedziele i poniedziałki, są zwykle najniższe w tygodniu, ale bieżący jest także wyraźnie niższy od tego z zeszłego poniedziałku i sprzed dwóch tygodni. Potwierdza to stale spadającą liczbę zgonów - w ciągu ostatnich siedmiu dni zarejestrowano ich 105 - o 35 proc. mniej niż w poprzednich siedmiu dniach.

Reklama

Spada także liczba wykrywanych zakażeń koronawirusem. Podany w poniedziałek bilans - 1649 - jest minimalnie niższy od tego z niedzieli, ale oba są najmniejszymi od 2 września. Natomiast w ciągu ostatnich siedmiu dni wykryto ich 14,9 tys. - o 7,8 proc. mniej niż w poprzednich siedmiu.

Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono 4,42 mln infekcji, z powodu których zmarło 127 539 osób. To odpowiednio siódma i piąta najwyższa liczba na świecie.

50 mln dawek szczepionki

Poprawiająca się sytuacja epidemiczna jest związana z szybko prowadzonym programem szczepień. W poniedziałek brytyjski rząd poinformował o przekroczeniu 50 mln podanych dawek.

Do niedzieli włącznie podano ich dokładnie 50 089 549, z czego prawie 34,59 mln to pierwsze dawki, a 15,5 mln - drugie. To oznacza, że przynajmniej jedną dawką zaszczepione zostało 65,7 proc. dorosłych mieszkańców kraju, zaś dwiema - 29,4 mln.

Zgodnie z planem brytyjskiego rządu, do końca lipca wszyscy dorośli mieszkańcy kraju mają mieć możliwość zaszczepienia się przynajmniej pierwszą dawką.