Wielka Brytania: Rosyjski szpieg wykradł formułę szczepionki? Tak twierdzi brytyjski kontrwywiad

Koronawirus z Chin

​Rosyjski szpieg osobiście wykradł z firmy AstraZeneca formułę jej szczepionki przeciw COVID-19? Tak twierdzi brytyjski kontrwywiad. Poinformował on rząd, że ma dowody świadczące o tym, że została ona użyta do stworzenia w Rosji szczepionki Sputnik V - podał w poniedziałek dziennik "The Sun".

Zdjęcie Rosyjska szczepionka Sputnik V / AFP