​Wielka Brytania przygotowuje się do otwarcia centrów masowych szczepiennych

Rząd Wielkiej Brytanii przygotowuje się do przeprowadzenia największego programu szczepień przeciwko grypie w historii kraju. Od początku grudnia wszystkie osoby powyżej 50 roku życia będą mieć prawo do darmowej szczepionki przeciw grypie. Program obliczony jest na zaszczepienie 30 mln ludzi.

Szeroko zakrojona kampania szczepień ma na celu wyeliminowanie podwójnego zagrożenia, czyli jednoczesnego zachorowania na grypę i COVID-19. Jak informuje brytyjskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, zapotrzebowanie na szczepionkę przeciwgrypową jest w tym roku wyższe we wszystkich narażonych grupach wiekowych, z wyjątkiem kobiet w ciąży, w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku.

- Ta zima jest inna niż wszystkie i musimy się martwić o podwójne zagrożenie grypą i COVID-19 - stwierdził minister zdrowia Matt Hancook, cytowany przez "Daily Mail". - Covid oznacza, że szczepienie przeciw grypie jest ważniejsze niż kiedykolwiek w tym roku. Dlatego realizujemy największy w historii program szczepień przeciw grypie - podkreślił.

Zastępca naczelnego lekarza Anglii prof. Jonathan Van-Tam wezwał wszystkich kwalifikujących się do otrzymania szczepionki, aby poddali się szczepieniu. Podkreślił, że tegoroczny okres zimowy jest inny od wszystkich poprzednich i system opieki zdrowotnej musi stawić czoła dwóm poważnym zagrożeniom - grypie i koronawirusowi.

"To kluczowe narzędzie"

- Szczepienie przeciwko grypie jest kluczowym narzędziem tej i każdej zimy, aby zapobiec ciężkim chorobom i potencjalnym hospitalizacjom tysięcy ludzi. Wzywam wszystkich, którzy kwalifikują się do szczepienia przeciwko grypie, w tym nową grupę osób w wieku od 50 do 64 lat, aby jak najszybciej umawiali się na wizytę - zaapelował Van-Tam.

W ciągu najbliższych tygodni mają zostać utworzone centra masowych szczepień. Wśród osób w nich pracujących znajdą się między innymi przeszkoleni do podawania iniekcji strażacy. NHS planuje wykonywanie szczepień u miliona osób dziennie. Centra szczepienne mogą powstać między innymi w centrach konferencyjnych, czy funkcjonować w formuje punktów drive thru, jak w przypadku pobierania wymazów w celu potwierdzenia zakażenia SAR-CoV-2. Jak informuje "The Sun", każde większe miasto będzie mieć własne centrum szczepień.

Rząd zapowiedział też, że lekarze rodzinni i farmaceuci mogą zamawiać dodatkowe zapasy szczepionek dla swoich pacjentów. Władze przeznaczyły dla nich siedem milionów dawek.