Wielka Brytania: Protest antyszczepionkowców. Kontrowersyjne słowa byłej pielęgniarki

Do wielotysięcznych protestów w Londynie doszło w ostatnią sobotę. Wśród demonstrantów byli zarówno antyszczepionkowcy, jak i osoby niezgadzające się z obowiązującymi, minimalnymi restrykcjami społecznymi. Ze sceny przemawiali celebryci rozpowszechniający teorie spiskowe m.in. pisarz Daivd Icke i dziennikarka Katie Hopkins, deportowana z Australii za łamanie obostrzeń covidowych.

Do zgromadzonych zwracała się również Kate Shemirani - była pielęgniarka, która została zwolniona z pracy przez szerzenie dezinformacji na temat pandemii koronawirusa.



- Zdobądźcie nazwiska lekarzy i pielęgniarek. Wyślijcie je do mnie na maila. Zbieramy je razem z grupą prawników. Podczas procesów norymberskich lekarze i pielęgniarki stawali przed sądem i ich wieszano - mówiła do tłumu, który nagradzał ją brawami.



- Jeżeli jesteś lekarzem lub pielęgniarką, to pora wysiąść z tego pociągu i stanąć razem z nami, ludźmi - podsumowała.



Reklama

"Nakłanianie do przemocy"

Porównanie pracy brytyjskiej służby zdrowia do zbrodni nazistowskich i eksperymentów medycznych na więźniach obozów koncentracyjnych spotkało się z falą krytyki.



"O to co czekało nas tuż po przebudzeniu. Protest, na którym mówi się o wieszaniu lekarzy i pielęgniarek. Spowodowało to uzasadnione uczucie strachu wśród personelu medycznego" - skomentowali przedstawiciele brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej na Twitterze.



W drugim wpisie medycy oznaczyli londyńską policję prosząc o reakcję. "Jesteśmy przekonani, że to nakłanianie do nienawiści i przemocy wobec ciężko pracującego personelu medycznego" - podkreślono.



Do nagrania odniósł się burmistrz Londynu Sadiq Khan. "To całkowicie przerażające. Zwróciłem się w tej sprawie bezpośredni do policji. Pracownicy NHS są bohaterami tej pandemii. Londyńczycy z całego miasta odrzucają tę nienawiść" - zapewnił we wpisie.

Z informacji dziennika "The Times" wynika, że policja prowadzi dochodzenie ws. przemówienia.







Wariant Delta

"Business Insider" zwraca uwagę, że w aktach sprawy Shemirani, która toczyła się przed radą pielęgniarek i położnych przytoczono poglądy głoszone przez kobietę. Zdaniem byłej pielęgniarki wirusem "nie można się zakazić", celem NHS jest "mordowanie pacjentów", a szczepionka ma tylko "przyspieszyć realizację morderczych planów".



Wielka Brytania ma jeden z największych odsetków osób zaszczepionych na świecie. Ponad 80 proc. społeczeństwa przyjęło przynajmniej jedną dawkę szczepionki, a ponad 55 proc. jest zaszczepiona w pełni. Mimo, że na Wyspach rozprzestrzenia się wysoce zaraźliwy wariant Delta (ponad 29 tys. zakażeń ostatniej doby), to dzienna liczba zgonów od miesięcy nie przekracza 100. Dla porównania w styczniu dziennie umierało ponad 1,5 tys. osób.