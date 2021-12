Wcześniej minister zdrowia Sajid Javid poinformował, że z powodu nowego wariantu w szpitalach przebywa około 10 osób.

Javid powiedział, że nowy, wysoce zakaźny wariant rozprzestrzenia się w "niezwykłym tempie", a liczba przypadków podwaja się co dwa do trzech dni. - Wyraźnie jesteśmy znowu w wyścigu między wirusem a szczepionką. Rzucamy na to wszystkie siły. Proszę, odegrajcie swoją rolę, nic innego nie może być ważniejsze. Musimy wygrać wyścig z rozwojem tego wirusa - mówił Javid w brytyjskich mediach, apelując o przyjęcie dawki przypominającej szczepionki.

Poziom zagrożenie podniesiony na czwarty

W niedzielę wieczorem w przemówieniu telewizyjnym premier Boris Johnson przyspieszył o miesiąc termin, w którym wszyscy dorośli mieszkańcy kraju mają mieć możliwość otrzymania dawki przypominającej. Nowym celem jest 31 grudnia. Również w niedzielę poziom zagrożenia koronawirusowego podniesiony został z trzeciego na czwarty w pięciostopniowej skali.

Javid przyznał, że aby zrealizować cel kampanii szczepień, konieczna jest bezprecedensowa mobilizacja. Powiedział, że powstaną nowe punkty szczepień, a zarówno nowe, jak i już istniejące mają być otwarte do świąt Bożego Narodzenia przez co najmniej 12 godzin dziennie. Brytyjskie media informują tymczasem, że po otwarciu w poniedziałek zapisów na szczepienia przypominające przez osoby powyżej 30. roku życia zawiesił się system rezerwacyjny.

Do soboty włącznie w całym kraju dawkę przypominającą przyjęło 23,1 mln osób, co stanowi 40,2 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia. Sobota była rekordowym dniem do tej pory - dawkę przypominającą otrzymało wówczas 530 tys. osób.