90-latka z Irlandii Północnej stała się pierwszą na świecie osobą zaszczepioną szczepionką Pfizer i BioNTech przeciwko koronawirusowi. W ten sposób Wielka Brytania rozpoczęła program szczepień – podaje serwis BBC.

Zdjęcie Moment podania szczepionki Margaret Keenan /Jacob King /AFP

Margaret Keenan z miejscowości Enniskillen stała się pierwszą osobą, której podano szczepionkę formy Pfizer/BioNTech w ramach masowych szczepień przeciwko COVID-19. Wcześniej szczepionki podano jedynie osobom biorącym udział w testach klinicznych leku.

Reklama

- To zaszczyt być pierwszą zaszczepioną osobą przeciwko COVID-19. Dla mnie to przedwczesny prezent urodzinowy, bo dzięki temu będę mogła spotkać się z rodziną i przyjaciółmi, gdyż ostatnie miesiące musiałam spędzać w samotności - skomentowała 90-latka, która ze względu na wiek zakwalifikowała się do pierwszej grupy szczepionych.

Poza osobami powyżej 80. roku życia, w Wielkiej Brytania w pierwszej kolejności lek otrzymają pracownicy służby zdrowia. Szczepionki na Wyspach nie są obowiązkowe.

Wielka Brytania jest pierwszym krajem na świecie, który rozpoczął program masowych szczepień przeciwko koronawirusowi.