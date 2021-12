Poziom czwarty oznacza, że koronawirus jest w powszechnym obiegu, zaś poziom transmisji wirusa jest wysoki lub rośnie wykładniczo, w związku z tym należy utrzymać zasady dystansu społecznego.

Omikron. Oświadczenie naczelnych lekarzy

"Transmisja SARS-CoV-2 jest już wysoka lokalnie, głównie nadal napędzana przez Deltę, ale pojawienie się Omikronu stwarza dodatkowe i szybko rosnące zagrożenie dla społeczeństwa i ochrony zdrowia. Wstępne dowody wskazują, że Omikron rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż Delta i ochrona zapewniana przez szczepionki przed objawową chorobą wywołaną przez Omikron jest niższa. Dane dotyczące ciężkości choroby będą jaśniejsze w nadchodzących tygodniach, ale już teraz zdarzają się hospitalizacje z powodu Omikronu i prawdopodobnie będą one szybko wzrastać" - napisali we wspólnym oświadczeniu naczelni lekarze Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Trzeci poziom zagrożenia koronawirusowego w Wielkiej Brytanii obowiązywał od maja, zaś od momentu wprowadzenia systemu zagrożenie nigdy nie zostało jeszcze obniżone poniżej poziomu trzeciego.

Oczekiwanie na orędzie premiera

W niedzielę wieczorem brytyjski premier Boris Johnson ma wygłosić przemówienie do narodu, ale według mediów będzie ono poświęcone szczepionkom przypominającym i nie zostaną wprowadzone nowe restrykcje. System zagrożenia koronawirusowego jest oddzielny i niezależny od jakichkolwiek decyzji rządowych dotyczących złagodzenia lub zaostrzenia ograniczeń.

W niedzielę Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) podała, że w stosunku do soboty liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła o 1239 i w całym kraju jest ich już 3137. To zdecydowanie największy dobowy wzrost do tej pory - prawie dwa razy większy niż był w sobotę.