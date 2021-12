Niewidzialna wersja ma wiele mutacji wspólnych ze standardowym Omikronem, ale brakuje w niej jednej szczególnej zmiany genetycznej, która pozwala na wykorzystanie testów typu PCR do tego, by oznaczyć wirusa jako prawdopodobny wariant Omikron i poddać go pełnemu sekwencjonowaniu genetycznemu w celu potwierdzenia tego.

Wersja ta nadal jest wykrywana jako koronawirus przez wszystkie zwykłe testy, a poprzez sekwencjonowanie genetyczne może być zidentyfikowana jako Omikron, ale wyłapywanie prawdopodobnych przypadków poprzez testy PCR znacznie przyspieszało identyfikowanie wariantu Omikron - wyjaśnia "The Guardian".



"Nowa wersja może zachowywać się inaczej"

Naukowcy wskazują, że jest zbyt wcześnie, aby przewidzieć, czy nowa wersja Omikronu będzie rozprzestrzeniać się w taki sam sposób jak standardowa, ale mówią, że jest ona genetycznie odrębna i może zachowywać się inaczej.



Wersja ta została po raz pierwszy zauważony wśród próbek koronawirusa przesłanych w ostatnich dniach z RPA, Australii i Kanady, ale może już się dalej rozprzestrzeniać. Wśród siedmiu zidentyfikowanych do tej pory przypadków żaden nie pochodzi z Wielkiej Brytanii.



Odkrycie nowej formy Omikronu skłoniło badaczy do podzielenia linii B.1.1.529 na standardowy Omikron, oznaczony jako BA.1, oraz nowszy wariant - BA.2. "Istnieją dwie linie w ramach Omikronu, BA.1 i BA.2, które są dość odmienne genetycznie. Te dwie linie mogą zachowywać się inaczej" - uważa prof. Francois Balloux, dyrektor Instytutu Genetyki na University College London.



Jak naukowcy odkryli "niewidzialną" wersję?

Jak wyjaśnia "The Guardian", naukowcy używają analizy całego genomu, aby potwierdzić, który wariant koronawirusa spowodował infekcję, ale testy PCR mogą czasami dać wskazówkę. Około połowy urządzeń PCR w Wielkiej Brytanii poszukuje trzech genów wirusa, ale Omikron, podobnie jak wariant Alfa, daje wynik pozytywny w przypadku tylko dwóch z nich. Dzieje się tak ponieważ Omikron, podobnie jak Alfa, ma zmianę genetyczną zwaną delecją w genie kolca. Wykrycie tej delecji w teście PCR sugeruje, że chodzi o wariant Omikron. Nowa wersja jednak nie ma tej zmiany, stąd naukowcy nieformalnie nazwali ją "niewidzialnym Omikronem".



Jedną z głównych niewiadomych jest sposób powstania nowej wersji. Chociaż nadal jest ona klasyfikowana jako Omikron, jest tak odmienna genetycznie, że jeśli będzie się szybko rozprzestrzeniać, może zostać uznana za wariant niepokojący. A zdaniem naukowców, powstanie dwóch odrębnych wersji, BA.1 i BA.2, w szybkim tempie ze wspólnych mutacji byłoby niepokojące - pisze dziennik.