​Wielka Brytania: Matt Hancock miał romans. Padają żądania dymisji

Zdjęcie opublikowane przez "The Sun" pochodzi z monitoringu i zostało zarejestrowane 6 maja. Wówczas obowiązywały restrykcje, wedle których Brytyjczycy mieli obowiązek zachować dystans wobec osób spoza swoich gospodarstw domowych - i na tym głównie koncentruje się krytyka opozycji, nie zaś na samym fakcie romansu ministra zdrowia.

W specjalnym oświadczeniu Matt Hancock przyznał, że naruszył obostrzenia i przeprosił za to Brytyjczyków.

- Zawiodłem was i jest mi bardzo przykro - oznajmił minister zdrowia, twórca wspomnianych regulacji.

Kontrakty dla firmy brata

Jak relacjonują brytyjskie media, Gina Coladangelo, była lobbystka i żona magnata modowego Olivera Bonasa, zna się z Hancockiem jeszcze z czasów wspólnych studiów na Oksfordzie. Hancock zatrudnił ją w Departamencie Zdrowia najpierw jako doradcę społecznego, a później umieścił ją w ścisłym kierownictwie jednostki.

Reklama

Sky News ujawnił, że firma brata kobiety, Roberto Coladangelo, podpisała intratne kontrakty z NHS - brytyjskim odpowiednikiem NFZ.

To wszystko sprawia, że opozycja, a także część rządzących torysów domaga się dymisji Hancocka.

- On ustalił zasady. I on je złamał. Musi odejść. Jeśli tego nie zrobi, premier powinien go wyrzucić - stwierdziła Anneliese Dodds z Partii Pracy.

"Życie prywatne powinno pozostać prywatne"

Downing Street oświadczyło jednak, że akceptuje przeprosiny Hancocka i "uważa sprawę za zamkniętą".

Hancocka broni także była minister Edwina Currie, która w latach 80. miała romans z byłym premierem Johnem Majorem.

- Życie prywatne powinno pozostać prywatne - podkreśliła. - Nie możemy oczekiwać, że ministrowie będą się zachowywali perfekcyjnie pod każdym względem - dodała w rozmowie z Times Radio.

W sondażu cytowanym przez Sky News 58 proc. Brytyjczyków uważa, że Hancock powinien podać się do dymisji, a 25 proc. jest przeciwnego zdania.